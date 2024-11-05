«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Реала»

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может перебраться в Англию в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes, в услугах молодого футболиста заинтересован «Тоттенхэм». Отмечается, что «Реал» готов отпустить Гюлера в аренду, но это может не устроить английский клуб, который рассчитывает на хавбека на долгосрочной основе. На талантливого полузащитника претендует несколько европейских клубов, в число которых входит «Фенербахче».

19-летний турок принял участие в 11 матчах «Реала» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт Гюлера со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2029 года.