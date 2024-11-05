Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, «Манчестер Сити» хочет освободить место для нового игрока. Утверждается, что клуб хочет заработать на Грилише, пока еще есть такая возможность.

Сообщается, что зимой трансфер вряд ли состоится, но следующим летом это может произойти, так как в клубе видят, что рыночная стоимость Грилиша резко снижается. Сам футболист хочет получать больше игрового времени, поэтому готов к уходу, подчеркнул источник.

В нынешнем сезоне 29-летний Грилиш принял участие в десяти встречах с учетом всех турниров и стал автором двух результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt. Стоимость англичанина составляет 55 миллионов евро.