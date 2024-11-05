Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе Эду Гаспара с поста спортивного директора клуба.

«Всё произошло очень быстро. Мне нравилось работать с ним. Я рад, что нам удалось пересечься с ним в этом клубе. Теперь у Эду появилась потрясающая возможность заняться чем-то новым. Он чувствует, что сейчас это наилучший вариант для него, мы должны уважать его решение.

Схема работы без Эду? Его уход означает, что появляются возможности проявить себя у кого-то другого, нужно двигаться дальше», - цитирует Артету The Athletic.

«Арсенал» расположился на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.