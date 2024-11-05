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Артета прокомментировал возвращение Эдегора в общую группу

05 Ноября 2024 • 22:18 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение Мартина Эдегора в общую группу.

«Очень рад, что Эдегор восстановился от травмы. Сегодня он провёл первую тренировку с командой, получилось немного раньше, чем мы ожидали. 

Участие в матче с «Интером»? Здорово, что он вернулся, но решение об его участии мы примем завтра», - цитирует Артету The Athletic.

Напомним, что Эдегор получил травму лодыжки в сентябрьском матче за сборную Норвегии.  

Встреча между «Интером» и «Арсеналом» в рамках Лиги чемпионов состоится завтра, 6 ноября, стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени.

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Арсенал Лондон Микель Артета Мартин Эдегор ещё теги
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