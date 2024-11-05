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Звезда «Ливерпуля» может перейти в «Барселону» слухи

05 Ноября 2024 • 19:22 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
10.11 23:00

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом вещает Diario Sport.

Как утверждает источник, руководство каталонского клуба очень внимательно наблюдает за ситуацией Салаха, ведь его трудовой договор с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона. Сообщается, что Салах хочет открыть новую страницу в своей карьере, и его привлекает проект «сине-гранатовых».

Напомним, египтянин играет за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне у 32-летнего футболиста 15 выходов на поле, девять забитых мячей и семь голевых передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Салаха в 55 миллионов евро.

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