«Манчестер Сити» следит за двумя игроками после потери Родри

«Манчестер Сити» в ближайшие месяцы не сможет рассчитывать на Родри. Полузащитник, который недавно получил «Золотой мяч», до конца сезона не успеет восстановиться от серьёзной травмы колена.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на L’Equipe, на фоне потери Родри «Манчестер Сити» следит за двумя игроками центра поля – за Мартином Субименди из «Реал Сосьедада» и за Самуэле Риччи из «Торино».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Субименди в 60 миллионов евро, а 23-летнего Риччи – в 28 миллионов евро.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.