Шерингем оценил перспективы ван Нистелроя после прихода Аморима

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о будущем Руда ван Нистелроя. По мнению Шерингема, Рубен Аморим может не оставить ван Нистелроя в своём штабе.

«Для Аморима не будет ошибкой расстаться с ван Нистелроем. Большинство тренеров приходит со своим штабом, а позиции ван Нистелроя настолько прочны, что он сможет выдвигать собственные требования. Думаю, новый тренер хочет начинать всё с самого начала и не хочет иметь путаницы по поводу того, что было в клубе раньше», - сказал Шерингем Flashscore.

Как известно, Руд ван Нистелрой стал временным тренером «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага.