«Арсенал» готов совершить рекордный трансфер

«Арсенал» работает над усилением атакующей линии. Слухи давно связывают лондонский клуб с нападающим Александром Исаком, представляющим «Ньюкасл». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на El Nacional, ради подписания 25-летнего Исака «канониры» готовы заплатить рекордные для себя 120 миллионов евро.

Согласно данным Transfermarkt, на сегодняшний день самым дорогим в истории «Арсенала» является трансфер полузащитника Деклана Райса за 116,6 миллиона евро.

Александр Исак в сезоне 2024/2025 провёл десять матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.