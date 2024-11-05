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«Арсенал» готов совершить рекордный трансфер

05 Ноября 2024 • 16:44 Комментировать

«Арсенал» работает над усилением атакующей линии. Слухи давно связывают лондонский клуб с нападающим Александром Исаком, представляющим «Ньюкасл». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на El Nacional, ради подписания 25-летнего Исака «канониры» готовы заплатить рекордные для себя 120 миллионов евро.

Согласно данным Transfermarkt, на сегодняшний день самым дорогим в истории «Арсенала» является трансфер полузащитника Деклана Райса за 116,6 миллиона евро.

Александр Исак в сезоне 2024/2025 провёл десять матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Александр Исак трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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