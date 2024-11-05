Алексей Миранчук: В АПЛ играть не буду

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, допускает ли он свой трансфер в один из английских клубов в будущем по примеру Мигеля Альмирона. Испанец ранее переходил из «Атланты» в «Ньюкасл».

«Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания. А он уехал в другом возрасте – около 20 лет. Сам я полон сил, 29 лет – возраст для футбола хороший. Проведём время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь», - цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алексей Миранчук подписал контракт с «Атланта Юнайтед» летом. В клуб МЛС российский полузащитник перебрался из итальянкой «Аталанты». С тех пор Миранчук провёл двенадцать матчей, в которых записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.