«ПСЖ» заинтересовался форвардом «Астон Виллы»

Форвард «Астон Виллы» Джон Дюран может перебраться во Францию.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах колумбийского футболиста заинтересован «ПСЖ». Отмечается, что уже в ближайшее время руководство французского клуба выйти с предложение по Дюрану, чтобы усилить свою атакующую линию в зимнее трансферное окно.

20-летний Дюран является одним из главных джокеров во всей Английской премьер-лиги, молодой колумбиец неоднократно забивал голы, выходя на поле со скамейки запасных.

В нынешнем сезоне Джон сыграл 15 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах и отметился восемью забитыми голами.