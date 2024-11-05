«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как сообщает El Nacional, интерес к датчанину проявляет «Манчестер Юнайтед», видеть Андреаса в клубе хочет лично новый главный тренер Рубен Аморим. Ожидается, что английский клуб предложит порядка 15 миллионов евро за Кристенсена.

28-летний защитник в нынешнем сезоне появлялся на поле лишь один раз, выйдя на замену на 26 минут. Контракт Кристенсена с «Барселоной» действует ещё полтора года, а трансферная стоимость Андреаса по версии портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.