«Манчестер Юнайтед» отложит решение по судьбе «Олд Траффорд»

В последние годы в Англии активно обсуждали проблемы на стадионе «Олд Траффорд». Арена устарела, и «Манчестер Юнайтед» явно нужно её реконструировать. Второй вариант – снос и постройка нового футбольного стадиона. В руководстве «красных дьяволов» пока не определились, какой вариант следует выбрать.

Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» дождётся утверждения бюджета. Только после этого в клубе решат, строить новый стадион или реконструировать нынешний.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.