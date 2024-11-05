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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдегор вернулся к тренировкам в общей группе

05 Ноября 2024 • 14:43 Комментировать
Интер Милан
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Арсенал
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06.11 23:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор восстановился от травмы.

Как сообщил журналист Симон Коллинс, норвежский футболист вернулся к тренировкам в общей группе и может вернуться на поле уже в завтрашнем матче против «Интера».

25-летний Эдегор сыграл лишь три матча в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. В последних матчах подопечные Микеля Артеты крайне блекло выглядят в атаке, многие эксперты связывают это именно с травмой Эдегора.

Лондонский клуб набрал 18 очков в 10 матчах чемионата Англии и расположишься лишь на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор

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ИНТЕР МИЛАН АРСЕНАЛ
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