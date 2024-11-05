Эдегор вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор восстановился от травмы.

Как сообщил журналист Симон Коллинс, норвежский футболист вернулся к тренировкам в общей группе и может вернуться на поле уже в завтрашнем матче против «Интера».

25-летний Эдегор сыграл лишь три матча в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. В последних матчах подопечные Микеля Артеты крайне блекло выглядят в атаке, многие эксперты связывают это именно с травмой Эдегора.

Лондонский клуб набрал 18 очков в 10 матчах чемионата Англии и расположишься лишь на пятой строчке.