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Подольски — об Артете: «Он всегда был одержим футболом»

05 Ноября 2024 • 14:17 Комментировать
Челси
...
Арсенал
10.11 19:30

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Лукас Подольки лестно высказался о наставнике английского клуба Микеле Артете.

«Меня привлекает футбол, в который играет Артета. Да, мы пересекались с ним вместе в клубе, уже тогда он был одержим этой игрой. Он постоянно говорил о тактике, о результатах, иногда нам хотелось расслабиться в раздевалке, но для него существовал только футбол, у него уже было свое видение. Я не удивлён, что «Арсенал» играет в таком стиле», - цитирует Подольски La Gazzetta dello Sport.

После 10 туров подопечные Микеля Артеты занимают лишь пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Лукас Подольски Микель Артета ещё теги

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ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
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