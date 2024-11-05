Подольски — об Артете: «Он всегда был одержим футболом»

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Лукас Подольки лестно высказался о наставнике английского клуба Микеле Артете.

«Меня привлекает футбол, в который играет Артета. Да, мы пересекались с ним вместе в клубе, уже тогда он был одержим этой игрой. Он постоянно говорил о тактике, о результатах, иногда нам хотелось расслабиться в раздевалке, но для него существовал только футбол, у него уже было свое видение. Я не удивлён, что «Арсенал» играет в таком стиле», - цитирует Подольски La Gazzetta dello Sport.

После 10 туров подопечные Микеля Артеты занимают лишь пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.