Полузащитник Энцо Фернандес потерял твёрдое место в основном составе «Челси». Учитывая изменившуюся ситуацию, аргентинец может пойти на смену клубной прописки. Как сообщает The Sun, интерес к 23-летнему хавбеку проявляют «Барселона» и «Интер».

Проблемой в потенциальном трансфере могут стать финансы. «Челси» предпочёл бы отбить значительную часть средств, потраченных на Фернандеса. В начале 2023 года лондонцы заплатили за Энцо 121 миллион евро. Аргентинец является самым дорогим полузащитником в истории.

Напомним, что в конце 2022 года Энцо Фернандес выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины. Фернандеса признавали лучшим молодым игроком того турнира.