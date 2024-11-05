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Энцо Фернандес интересен двум топ-клубам Европы слухи

05 Ноября 2024 • 14:08 Комментировать (3)

Полузащитник Энцо Фернандес потерял твёрдое место в основном составе «Челси». Учитывая изменившуюся ситуацию, аргентинец может пойти на смену клубной прописки. Как сообщает The Sun, интерес к 23-летнему хавбеку проявляют «Барселона» и «Интер».

Проблемой в потенциальном трансфере могут стать финансы. «Челси» предпочёл бы отбить значительную часть средств, потраченных на Фернандеса. В начале 2023 года лондонцы заплатили за Энцо 121 миллион евро. Аргентинец является самым дорогим полузащитником в истории.

Напомним, что в конце 2022 года Энцо Фернандес выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины. Фернандеса признавали лучшим молодым игроком того турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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woodziegg
05 Ноября 2024 в 14:31
Кто выдумывает эти новости? Кто кто, но "Барселона" точно даже не интересуется им, даже за бесплатно ему невозможно будет найти место в составе, если уж он в "Челси" сидит на скамейке
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Барсaфобия
05 Ноября 2024 в 14:37
До этого были новости(а не слухи ) об обмене Де Йонга на Энцо, не знаю насколько все это правдиво.
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