Тен Хаг был против трансфера Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал в линию нападения Джошуа Зиркзее. Нидерландец забил гол в первом же матче за клуб, но с тех пор ни разу не расписывался в воротах команды-соперника.

Как стало известно The Sun, трансфер Зиркзее был совершён по инициативе команды менеджеров компании INEOS. А вот Эрик тен Хаг не хотел видеть этого футболиста. С первого дня тренер был разочарован Зиркзее, в том числе из-за его лишнего веса.

Напомним, что Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе. С 11 ноября рулевым «красных дьяволов» будет Рубен Аморим.