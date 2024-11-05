«Ливерпуль» может предложить Кьезу в сделке по хавбеку «Милана»

«Ливерпуль» ведёт работу по усилению состава команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MilanLive, мерсисайдцы могут подписать полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса.

Отмечается, что в рамках сделки «Милан» может предложить «Ливерпуль» вингера Федерико Кьезу.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Рейндерса в 30 миллионов евро. 27-летний Кьеза тоже оценивается в 30 миллионов.

«Ливерпуль» на текущий момент является лидером Английской премьер-лиги. В десяти прошедших турах команда Арне Слота набрала 25 очков (восемь побед, одна ничья, одно поражение).