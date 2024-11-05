Аморим прокомментировал слухи о выборе между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

Со следующей недели Рубен Аморим будет работать на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». При этом ранее слухи связывали португальца с «Манчестер Сити», откуда в следующем году может уйти Хосеп Гвардиола. Сам Аморим дал комментарий на этот счёт.

«Слухи о «Манчестер Сити»? Мой клуб – «Манчестер Юнайтед». Это был очевидный выбор. Я хотел подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», хотел оказаться в этом клубе», - слова Аморима приводит BBC.

Напомним, что на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага из-за плохих результатов. Временным рулевым команды стал Рун ван Нистелрой.