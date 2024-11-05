Гуллит ответил, заслужил ли Родри получить «Золотой мяч»

Экс-футболист сборной Нидерландов Рууд Гуллит высказался о победе испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса в голосовании «Золотого мяча».
«Родри – великолепный футболист. На поле он изобретает потрясающие вещи. В важных играх он забивал решающие голы, а ведь он – центральный полузащитник. Я понимаю выбор в пользу Родри, хотя не могу не согласиться с мнением тех, кто считает достойным награды Винисиуса. Будь все наоборот, то недоволен был бы Родри», - передает слова Гуллита газета Marca.
Эрнандес стал обладателем «Золотого мяча» в первые в своей карьере. На втором месте в голосовании финишировал Винисиус Жуниор, а третьим стал Джуд Беллингем.
Бан пользователя