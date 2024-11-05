«Манчестер Сити» хочет купить двух немецких звёзд

Два немецких футболиста могут пополнить состав «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует Shoot.

В поле зрения английского чемпиона попали игроки мюнхенской «Баварии» и леверкузенского «Байера». Речь идет о Джамале Мусиале и Флориане Вирце. «Манчестер Сити» хочет усилить состав команды из-за большого количества травмированных футболистов, а также присматривает долгосрочную замену своим звездам.

Вирц связан трудовыми обязательствами с «Байером» до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро. Контракт Мусиалы в «Баварии» истекает в 2026 году. Его ценник – 130 млн евро.