«Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может сменить клубную прописку, если клуб накажут за финансовые нарушения. Об этом рапортуют журналисты Defensa Central.

Если к «горожанам» применят санкции, то ситуацией намерен воспользоваться мадридский «Реал». При этом «Манчестер Сити» будет готов расстаться со своим бомбардиром только в одном случае - если клуб понизят в низшую лигу Англии.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов выделить на приобретение Холанна 200 миллионов евро.

В текущем сезоне норвежский форвард поучаствовал в 14 поединках «горожан», записав на свой счет 14 забитых мячей.