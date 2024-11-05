В «Арсенале» приняли решение по Зинченко

В лондонском «Арсенале» определились с планами по украинскому защитнику Александру Зинченко, об этом рапортует Give me Sport.

Футболист больше не входит в планы тренерского штаба команды и может быть продан в зимнее трансферное окно. Наставник «канониров» Микель Артета намерен использовать других игроков на позиции левого защитника.

В текущем сезоне Александр провел четыре поединка за лондонскую команду во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Срок трудового договора между защитником и «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.