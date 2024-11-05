Салах обратился к фанатам «Ливерпуля»

«Место «Ливерпуля» - это вершина таблицы АПЛ. Меньшее нас не устраивает. По итогу будет только один чемпион. Мы хотим завоевать титул. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Что бы ни произошло, я никогда не забуду, как играть на «Энфилде», - гласит сообщение египтянина в социальных сетях.