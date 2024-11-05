Салах обратился к фанатам «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах посредством своих социальных сетей обратился к болельщикам мерсисайдского коллектива.
«Место «Ливерпуля» - это вершина таблицы АПЛ. Меньшее нас не устраивает. По итогу будет только один чемпион. Мы хотим завоевать титул. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Что бы ни произошло, я никогда не забуду, как играть на «Энфилде», - гласит сообщение египтянина в социальных сетях.
Срок действующего контракта Салаха с английским грандом рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне Мохамед провел 15 поединков за «красных», отметившись девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
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