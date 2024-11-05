Гвардиола восхищён уровнем команд АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что средний уровень команд в Английской премьер-лиге значительно вырос.

В минувшем туре «горожане» уступили «Борнмуту» (1:2) – первое поражение в чемпионате с декабря прошлого года.

«Уровень команд из середины таблицы невероятно вырос. Топ-команды всегда были на сильны: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», в последние годы ещё и «Ньюкасл» с «Тоттенхэмом». Но после того, как вы посмотрите на «Фулхэм», «Брентфорд», «Борнмут»... Извините, я бы сказал, что большинство команд [выступает на высоком уровне]. Против «Вулверхэмптона» и «Саутгемптона» мы тоже страдали!» – цитирует City Zone Гвардиолу.