Аморим назвал ключевое отличие АПЛ от чемпионата Португалии

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сравнил чемпионаты Англии и Португалии.

Специалист проводит последнюю неделю в должности рулевого лиссабонского «Спортинга» – после этого он начнёт работу в «Манчестер Юнайтед», с которым уже заключил контракт.

«В Португалии есть три большие команды [«Бенфика», «Порту» и «Спортинг»]. В большинстве случаев вы проводите трудные матчи, но контролируете ход игры. В Премьер-лиге совсем другой мир. Мне нужен этот опыт как тренеру», – поведал в интервью TNT Sports будущий наставник «красных дьяволов», работающий в «Спортинге» с 2020 года.