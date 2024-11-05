Слот ответил на вопрос о будущем Салаха в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот получил новый вопрос об истекающем контракте Мохамеда Салаха.

Соглашение египтянина рассчитано до лета следующего года. Остаётся неизвестным, продолжит ли форвард выступления за «красных» после завершения сезона.

«Я не обсуждал это с Мо. Его контракт истекает летом, до этих пор он будет выступать за нас, а остальное пока неясно. Сейчас мы полностью сосредоточены на матчах», – поведал нидерландский рулевой «Ливерпуля» в преддверии поединка Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера».

В нынешней кампании Мохамед Салах отметился девятью голами и семью ассистами, проведя 15 игр за «Ливерпуль».