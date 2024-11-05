Аморим не будет решать вопрос продления контрактов игроков «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не будет иметь решающего голоса в переговорах с игроками.

Португальский специалист, в настоящий момент работающий в лиссабонском «Спортинге», присоединится к «красным дьяволам» 11 ноября. По информации журналиста Роба Доусона, «Манчестер Юнайтед» предоставит Амориму право голоса перед принятием решений о продлении или непродлении контрактов футболистов, однако окончательный вердикт будут выносить генеральный директор Омар Беррада, спортивный директор Дэн Эшуорт и технический директор Джейсон Уилкокс.

Договор самого Рубена Аморима с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года, в нём также прописан пункт продления ещё на один год.