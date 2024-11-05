В «Ливерпуле» нашли потенциального преемника левого защитника Эндрю Робертсона.

В марте шотландцу исполнится 31 год, и руководство «красных» уже задумывается о том, кто заменит игрока в долгосрочной перспективе. По сведениям Football Insider, на эту роль рассматривается Раян Аит-Нури из «Вулверхэмптона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость алжирца в 35 млн евро.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист «волков» отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в десяти матчах Премьер-лиги. Действующий контракт Аита-Нури рассчитан до 2026 года, но включает в себя опцию автоматического продления до 2027 года.