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«Ливерпуль» нашёл долгосрочную замену Робертсону слухи

05 Ноября 2024 • 04:18 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Саутгемптон
09.11 18:00

В «Ливерпуле» нашли потенциального преемника левого защитника Эндрю Робертсона.

В марте шотландцу исполнится 31 год, и руководство «красных» уже задумывается о том, кто заменит игрока в долгосрочной перспективе. По сведениям Football Insider, на эту роль рассматривается Раян Аит-Нури из «Вулверхэмптона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость алжирца в 35 млн евро.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист «волков» отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в десяти матчах Премьер-лиги. Действующий контракт Аита-Нури рассчитан до 2026 года, но включает в себя опцию автоматического продления до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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