«Барселона» – вторая в топ-5 лигах по голам после контратак, «Манчестер Сити» – аутсайдер

«Барселона» занимает вторую строчку в рейтинге команд, чаще всех забивающих в результате контратак в текущем сезоне.

Лучший по данному показателю – лондонский «Тоттенхэм». Коллектив Анге Постекоглу семь раз наказывал соперников по Премьер-лиге на контратаках, отмечает WhoScored. Второе место среди всех представителей пяти ведущих европейских чемпионатов делят «Барселона» и «Айнтрахт» – по пять голов. «Челси», «Вулверхэмптон», дортмундская «Боруссия», «Аугсбург», «ПСЖ» и «Лилль» отличались подобным образом по четыре раза.

Отдельного внимания достойны «Манчестер Сити», «Бавария» и «Наполи», претендующие на чемпионство в своих лигах, но до сих пор не забивавшие после контратак.