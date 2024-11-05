Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо попал на радары клубов Английской премьер-лиги.

21-летний футболист впечатляюще проводит свой первый полноценный сезон в основной команде «сине-гранатовых». По информации CaughtOffside, в подписании Касадо заинтересован «Ливерпуль». В мерсисайдском клубе считают, что испанец отлично впишется в игру Арне Слота. За перспективным хавбеком также следят «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Марк Касадо стал автором пяти результативных передач в 13 поединках за «Барселону» в текущей кампании. Контракт игрока с каталонским грандом рассчитан до 2028 года, а его трансферная стоимость на портале Transfermarkt – 15 млн евро.