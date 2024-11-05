В компенсированное время матча с «Брентфордом» «Фулхэм» выдал мощный камбэк

10-й тур чемпионата Англии закрывали середняки и соседи по таблице, «Фулхэм» и «Брентфорд». Гости были очень близки к победе, нанеся всего два удара в створ. Райс Нелсон в быстрой вылазке пробил мимо голкипера и рядом со штангой. Практически в ответ «пчёлы» сыграли намного лучше - Витали Янельт из-за штрафной вонзил мяч в сетку - 0:1. У соперника было много попыток отыграться, но только в компенсированное время второго тайма всё получилось - Адама Траоре сыграл на Гарри Уилсона, который перебросил вратаря - 1:1. На последних добавленных секундах Фабио Карвалью чудом не переиграл голкипера, «дачники» побежали вперед, и Уилсон ударом головой вырвал победу - 2:1.

Лондонцы рванули на девятое место, соперник - 12-й.