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В компенсированное время матча с «Брентфордом» «Фулхэм» выдал мощный камбэк

05 Ноября 2024 • 01:00 Комментировать
Фулхэм
2:1
Брентфорд
окончен

10-й тур чемпионата Англии закрывали середняки и соседи по таблице, «Фулхэм» и «Брентфорд». Гости были очень близки к победе, нанеся всего два удара в створ. Райс Нелсон в быстрой вылазке пробил мимо голкипера и рядом со штангой. Практически в ответ «пчёлы» сыграли намного лучше - Витали Янельт из-за штрафной вонзил мяч в сетку - 0:1. У соперника было много попыток отыграться, но только в компенсированное время второго тайма всё получилось - Адама Траоре сыграл на Гарри Уилсона, который перебросил вратаря - 1:1. На последних добавленных секундах Фабио Карвалью чудом не переиграл голкипера, «дачники» побежали вперед, и Уилсон ударом головой вырвал победу - 2:1.

Лондонцы рванули на девятое место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Фулхэм2:1Брентфорд
  24'Янельт Витали (0:1)
(1:1) Уилсон Гарри90'  
(2:1) Уилсон Гарри90'  
Лено БерндТете Кенни 73' (Родриго Мунис ( 73') Андерсен ЙоакимУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониПерейра Андреас 65' (Траоре Адама ( 65') Берге СандерАйуоби АлексСмит-Роу Эмиль 82' (Уилсон Гарри ( 82') Нелсон Райс 82' (Кэрни Том ( 82') Хименес Рауль 73' (Кастань Тимоти ( 73')
Запасные: Сессеньон РайанРид ХаррисонБенда СтивенДиоп Исса
Флеккен МаркРасмуссен Мадс  57'Коллинз НатанПиннок ИтанВан дер Берг СеппНоргор КристианЯнельт Витали 90' (Ярмолюк Егор ( 90') Мбеумо Брайан 86' (Ми Бен ( 86') Дамсгор Миккель 72' (Шаде Кевин ( 72') Льюис-Поттер Кин 73' (Карвалью Фабиу ( 73') Висса Йоан 72' (Йенсен Матиас ( 72')
Запасные: Конак Юнус ЭмреМегома ДжейденВальдимарссон Хакон-РабнМагома Эдмонд-Пэрис
04 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
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