В компенсированное время матча с «Брентфордом» «Фулхэм» выдал мощный камбэк

10-й тур чемпионата Англии закрывали середняки и соседи по таблице, «Фулхэм» и «Брентфорд». Гости были очень близки к победе, нанеся всего два удара в створ. Райс Нелсон в быстрой вылазке пробил мимо голкипера и рядом со штангой. Практически в ответ «пчёлы» сыграли намного лучше - Витали Янельт из-за штрафной вонзил мяч в сетку - 0:1. У соперника было много попыток отыграться, но только в компенсированное время второго тайма всё получилось - Адама Траоре сыграл на Гарри Уилсона, который перебросил вратаря - 1:1. На последних добавленных секундах Фабио Карвалью чудом не переиграл голкипера, «дачники» побежали вперед, и Уилсон ударом головой вырвал победу - 2:1.
Лондонцы рванули на девятое место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|24'Янельт Витали (0:1)
|(1:1) Уилсон Гарри90'
|(2:1) Уилсон Гарри90'
Лено Бернд•Тете Кенни73' (Родриго Мунис (73') •Андерсен Йоаким•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони•Перейра Андреас65' (Траоре Адама (65') •Берге Сандер•Айуоби Алекс•Смит-Роу Эмиль82' (Уилсон Гарри (82') •Нелсон Райс82' (Кэрни Том (82') •Хименес Рауль73' (Кастань Тимоти (73')
Запасные: Сессеньон Райан•Рид Харрисон•Бенда Стивен•Диоп Исса
Флеккен Марк•Расмуссен Мадс• 57'Коллинз Натан•Пиннок Итан•Ван дер Берг Сепп•Норгор Кристиан•Янельт Витали90' (Ярмолюк Егор (90') •Мбеумо Брайан86' (Ми Бен (86') •Дамсгор Миккель72' (Шаде Кевин (72') •Льюис-Поттер Кин73' (Карвалью Фабиу (73') •Висса Йоан72' (Йенсен Матиас (72')
04 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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