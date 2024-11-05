Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус попал в сферу интересов другого представителя Английской премьер-лиги.

Возможность подписания бразильца рассматривает «Ньюкасл». По сообщениям TEAMtalk, «сороки» видят в 27-летнем форварде потенциальную замену Александру Исаку, который может уйти в обозримом будущем.

Габриэль Жезус провёл 13 матчей за «канониров» в нынешнем сезоне, однако в старте появился лишь в пяти случаях. На счету игрока один забитый мяч и одна результативная передача.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жезуса в 55 млн евро. Контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года.