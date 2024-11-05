Аморим ответил на вопрос о своём стиле игры

Рулевой Рубен Аморим, который в скором времени сменит лиссабонский «Спортинг» на «Манчестер Юнайтед», высказался о своём игровом подходе.

У португальского тренера спросили, может ли он объяснить английским болельщикам суть своего футбола. 39-летний специалист не стал углубляться в детали.

«Я больше беспокоюсь о том, чтобы моим игрокам было комфортно, чтобы они побеждали, чем о том, чтобы показать что-то английским болельщикам или СМИ. Я сосредоточен на игроках, им должно быть удобно», – поведал в интервью TNT Sports Аморим.

Во вторник «Спортинг» сыграет на своём поле против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Со следующей недели наставник лиссабонцев начнёт работу в «Манчестер Юнайтед».