«Арсенал» интересуется полузащитником «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус может перебрать в топ-клуб АПЛ.

Как сообщает the Mirror, в услугах футболиста сборной Ганы заинтересован лондонский «Арсенал», который следит за игроком ещё со времен «Аякса». Отмечается, что одной из причин интереса лондонцев к Кудусу является возможный отъезд Троссарда в Саудовскую Аравию. Отмечается, что «канонирам» придется выложить за Мохаммеда порядка 100 миллионов евро.

24-летний полузащитник сыграл восемь матчей за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги и отметился двумя забитыми голами, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на сезон.