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Бернарду Силва: «Не хочу желать Амориму успехов»

04 Ноября 2024 • 23:40 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о главном тренере «Спортинга» Рубене Амориме перед матчем против португальского клуба в Лиге чемпионов.

«Спортинг» долгое время не выигрывал чемпионат до прихода Аморима. Но нельзя не отметить и президента, и спортивного директора, все двигались в одном направлении, когда такое происходит, то шансы на успех становятся гораздо выше. Они становились сильнее сезон за сезоном, сейчас «Спортинг» является клубом, который достоин только комплиментов, будет очень сложно остановить их завтра.

Аморим в «Манчестер Юнайтед»? Не хочу желать ему успехов», - сказал Силва на предматчевой пресс-конференции.

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