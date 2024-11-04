Бернарду Силва: «Мы должны снова начать побеждать»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о последних результатах клуба.

«Конечно, мы стараемся не разделять соревнования, но поражение в кубке от «Тоттенхэма» пережилось легче. Результат матча с «Борнмутом» сильно разочаровал, потому что Английская премьер-лига — главный турнир для нас. «Борнмут» переиграл нас, они были лучше нас во всём: в интенсивности, в борьбе.

Мы должны снова начать побеждать, потому что те стандарты, которые были заданы нами за последние годы, требуют от нас только побед», - цитирует Силву Sky Sports.

Завтра подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть против «Спортинга» в рамках Лиги чемпионов.