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Бернарду Силва: «Мы должны снова начать побеждать»

04 Ноября 2024 • 23:31 Комментировать

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о последних результатах клуба.

«Конечно, мы стараемся не разделять соревнования, но поражение в кубке от «Тоттенхэма» пережилось легче. Результат матча с «Борнмутом» сильно разочаровал, потому что Английская премьер-лига — главный турнир для нас. «Борнмут» переиграл нас, они были лучше нас во всём: в интенсивности, в борьбе. 

Мы должны снова начать побеждать, потому что те стандарты, которые были  заданы нами за последние годы, требуют от нас только побед», - цитирует Силву Sky Sports.

Завтра подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть против «Спортинга» в рамках Лиги чемпионов.

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Манчестер Сити Бернарду Силва
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