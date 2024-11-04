Бернарду Силва назвал своего лучшего друга в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, кого считает своим лучшим другом среди одноклубников.

30-летний португалец выделил своего соотечественника Рубена Диаша.

«Рубен – мой лучший друг в команде, мы отлично ладим. Мы разделили некоторые моменты ещё в «Бенфике», когда вместе выступали там.

Диаш – настоящий лидер. Именно это слово определяет его наилучшим образом. Иногда он работает даже слишком усердно, но это лишь говорит о его страсти к игре», – поведал Силва в интервью в преддверии матча Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга», который состоится во вторник.