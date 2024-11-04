Гвардиола: «Люди ждут от «Манчестер Сити» требла в каждом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему ожиданий от команды.

В субботу «горожане» впервые в сезоне проиграли в Премьер-лиге, уступив «Борнмуту» (1:2). Во вторник действующим чемпионам Англии предстоит лигочемпионская встреча со «Спортингом» в Лиссабоне.

«Знаю, люди ждут, что мы выиграем все 38 матчей со счётом 5:0, что мы будем заканчивать каждый сезон с треблом, потому что таков наш стандарт.

Но я знаю наши стандарты. Мы проиграли один матч в АПЛ. Возможно, мы проиграем и «Брайтону», и «Тоттенхэму», и «Ливерпулю», и всем остальным. Но пока у нас только одно поражение! Мы отстаём от «Ливерпуля» всего на два очка», – приводит City Xtra слова Гвардиолы.