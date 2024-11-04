Аморим: «Гвардиола – лучший тренер в мире, «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире»

Рубен Аморим, который скоро возглавит «Манчестер Юнайтед», высказался о «Манчестер Сити».

Во вторник лиссабонскому «Спортингу» во главе с 39-летним наставником предстоит принять на своём поле «горожан» в матче Лиги чемпионов. Для Аморима эта игра станет предпоследней перед уходом в «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю, что болельщикам «Юнайтед» трудно это принять, но Гвардиола – лучший тренер в мире, а «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире», – заявил на пресс-конференции Аморим.

Матч «Спортинга» с действующими чемпионами Англии стартует в 23:00 по московскому времени. В воскресенье лиссабонцы сыграют против «Браги», после чего попрощаются с Аморимом.