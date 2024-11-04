В «Челси» приняли решение по защитнику Бадьяшилю

Центральный защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль редко появляется на поле в нынешнем сезоне.

Француз лишь однажды сыграл в Премьер-лиге, выйдя на замену, а в общей сложности провёл семь матчей за «синих» при нынешнем рулевом Энцо Мареске. Несмотря на непростую ситуацию, в «Челси» не планируют продавать Бадьяшиля, докладывает журналист Бен Джейкобс. 23-летнего футболиста по-прежнему ценят на «Стэмфорд Бридж». Центрбека считают важной частью долгосрочного проекта.

Бенуа Бадьяшиль был приобретён лондонским клубом у «Монако» в январе 2023 года за 38 млн евро. Нынешняя стоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро.