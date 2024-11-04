Клуб АПЛ начал работу над подписанием форварда «Баварии» Теля

Нападающий «Баварии» Матис Тель может попробовать силы в Английской премьер-лиге.

Мюнхенский гранд готов отпустить в аренду 19-летнего футболиста, не слишком часто выходящего на поле в нынешней кампании. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в подписании заинтересован «Ноттингем Форест». «Лесники» уже работают над приглашением перспективного француза в зимнее трансферное окно.

Как стало известно на прошлой неделе, на Матиса Теля также претендует «Вердер». Бременцы начнут переговоры, если сам игрок выразит желание сменить обстановку.

В настоящий момент форвард не планирует уходить из «Баварии» даже в аренду.