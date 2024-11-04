Маунт вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт восстановился от травмы.

Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», английский футболист вернулся к тренировкам в общей группе. Отмечается, что персонал будет внимательно следить за Мэйсоном в ближайшее время, чтобы не допустить рецидива.

25-летний полузащитник сыграл лишь пять матчей за «Манчестер Юнайтед», но голевыми действиями не отметился. Напомним, что Маунт перешел из «Челси» перед началом прошлого сезона, сумма трансфера составила чуть больше 60 миллионов евро.

В следующем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своём поле примет «Лестер».