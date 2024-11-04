Аморим – о назначении в «Манчестер Юнайтед»: «Лучшая и худшая неделя в моей жизни»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мыслями о своём назначении.

Португалец согласился покинуть «Спортинг» и возглавить «красных дьяволов». Официально об этом было объявлено на прошлой неделе.

«Я выбрал «Манчестер Юнайтед». Это мой клуб.

Позади очень трудная неделя – и худшая, и лучшая в моей жизни. Это тяжело, потому что я покидаю место, которое люблю, но в то же время я присоединяюсь к одному из лучших клубов в мире», – сказал в интервью TNT Sports Аморим, работающий в «Спортинге» с 2020 года.

К своим новым обязанностям 39-летний наставник приступит 11 ноября.