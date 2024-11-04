«Арсенал» объявил об уходе Гаспара с поста спортивного директора клуба

Лондонский «Арсенал» объявил об уходе из клуба спортивного директора Эду Гаспара.

«Это было невероятно трудное решение. «Арсенал» предоставил мне возможность поработать со многими замечательными людьми и шанс стать частью чего-то особенного в истории клуба.

Пришло время двигаться дальше, «Арсенал» навсегда останется в моем сердце. Желаю клубу и болельщикам всего самого наилучшего», - цитирует Гаспара пресс-служба клуба.

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своём активе 18 зачетных баллов. В следующем туре лондонскому предстоит сыграть в гостях против «Челси», а послезавтра подопечные Микеля Артеты в рамках Лиги чемпионов встретятся в Италии с «Интером».