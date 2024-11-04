Аморим: «Меня не интересует, что подумают обо мне после матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим пообщался с журналистами перед домашним матчем против «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов.

«Меня не очень интересует то, что подумают обо мне после этого матча. Если мы проиграем, то кто-то разочаруется во мне, а если выиграем, то будут считать, что к ним прибыл новый Фергюсон. Я хочу победить, чтобы на позитивной ноте попрощаться с болельщиками и своими игроками», - цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.

Завтра, 5 ноября, «Спортинг» на своем стадионе примет «Манчестер Сити», начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Напомним, что Аморим 11-го ноября приступит к работе в «Манчестер Юнайтед».