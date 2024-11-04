Эндрик может уйти из «Реала» - два клуба заинтересованы

Нападающий Эндрик получает не так много игрового времени в нынешнем сезоне. Учитывая ситуацию, «Реал» может принять решение об уходе талантливого бразильца в другой клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Fichajes, серьёзный интерес к Эндрику проявляет английский «Тоттенхэм». Кроме того, молодой бразильский форвард находится в шорт-листе итальянского «Ювентуса».

В сезоне 2024/2025 Эндрик поучаствовал в девяти официальных матчах «Реала». В них 18-летний нападающий записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.