Два европейских клуба хотят купить нападающего «Реала» Винисиуса

Форвард сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может сменить клубную прописку. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Согласно сведениям источника, в подписании бразильского нападающего заинтересованы два европейских топ-клуба. В Англии интерес к Винисиусу проявляет лондонский «Челси», а во Франции – столичный «ПСЖ».

Напомним, что Жуниор занял второе место в рейтинге «Золотого мяча». Трудовое соглашение форварда с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 11 матчей, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами.