На радаре «Манчестер Сити» оказался футболист «Барселоны». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, речь идёт о защитнике Пау Кубарси. Чемпионы Англии последних лет будут готовы заплатить за Кубарси 70 миллионов евро.

Пау Кубари является воспитанником академии «Барселоны». В январе защитник отметит свой 18- день рождения. За первую команду «сине-гранатовых» Кубарси успел провести 39 официальных матчей. В них футболист отметился двумя голевыми передачами на партнёров.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.