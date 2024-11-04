Ямаль назвал лучшего игрока в мире

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста в мире прямо сейчас. По мнению 17-летнего игрока, таковым является его партнёр по сборной Испании – полузащитник Родри.

«Родри – невероятный игрок. На данный момент он лучший игрок в мире», - цитирует Ямаля Telefoot.

Напомним, что неделю назад Родри выиграл «Золотой мяч». Победа в голосовании полузащитника «Манчестер Сити» удивила многих, ведь фаворитом в борьбе за престижную награду долгое время считался нападающий Винисиус Жуниор из мадридского «Реала».

Добавим, что летом сборная Испании с Ямалем и Родри выиграла чемпионат Европы.