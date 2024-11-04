Через неделю Рубен Аморим приступит к работе на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Как сообщает CaughtOffside, Аморим уже определился с первой большой трансферной целью. Португалец хочет, чтобы «красные дьяволы» подписали атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелию.

«Наполи» может запросить за 23-летнего Кварацхелию 90 миллионов фунтов (примерно 107 миллионов евро). В настоящий момент грузин ведёт переговоры о новом контракте, однако они зашли в тупик. Как следствие, «Наполи» может согласиться продать Хвичу за большие деньги.

Отметим, что в своё время Хвича Кварацхелия поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».